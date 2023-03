La Matinale de 19 heures – Aucune interdiction de la pêche industrielle dans les aires marines protégées avec Bloom & Météo Mirage puis Pénélope // 15.03.23

La Matinale de 19 heures du 15 mars commencera avec le retour de Swann Bommier, chargé de plaidoyer à Bloom.

Avec Elléa, nous recevons Swann Bommier, chargé de plaidoyer à Bloom, une association qui œuvre à la préservation de la biodiversité et des habitats marins. Nous reviendront sur les déclarations d’E mmanuel Macron, Elisabeth Borne et Hervé Belleville. Ce dernierannonce « très clairement » seon lui, que la France est totalement et clairement opposé à la mise en oeuvre de l’interdiction des engins de fonds dans les aires marines protégées. Ensuite, nous parlerons de la mise en place de la plateforme « Trawl Watch mise en place par Bloom : « une application pour traquer et dénoncer les chalutiers aux pratiques destructrices, mais aussi des dernières décision aberrantes de nos dirigeants face à la surpêche ».

Après avori écouté “Immense Affaire”, le dernier morceaux Météo Mirage, nous zoomerons en leur compagnie. L’EP « Libre » sortira le 17 mars prochain. Au programme, cinq titres écrits, composés enregistrés et mis en image par les cinqs membrs du groupe. Alexis et Max nous en parleront.

Enfin, Lucas reçoit la Compagnie Les enfants trouvés pour leur spectacle Pénélope joué au Théo Théatre jusqu’au 21 avril. Une réécriture vue d’un prisme féministe. Elles s’intéressent à l’impact de l’absence d’Ulysse sur sa femme Pénélope qui va concevoir des robes pour subvenir au besoin, et de sa fille Télémaque.

Et une chronique réalisée en binôme ce soir, avec Lucas et Victoire. Suspense… ça commence comme ça « »J’en peux plus. Mais aujourd’hui, c’est la première journée de la santé mentale positive. En vrai y’a bien une bonne nouvelle qui pourrait nous donner à tous le sourire nan ?

Présentation : Ange Fabre / Interview : Elléa Monnier-Ragaigne / Zoom : Lucas Corroy, Victoire Renard et Marie Leroy / Chronique : Lucas Corroy et Victoire Renard / Réalisation : Gabrielel Bayer Coordination : Marie Leroy