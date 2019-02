La Matinale – Capitalisme & Typhaine D. // 14.02

Ce soir dans la matinale de 19h, nous accueillons Christine Kerdellant qui vient nous présenter son ouvrage Le Suicide du capitalisme. Dix ans après la crise des subprimes, dont ils n’ont pas tiré les leçons, les principaux acteurs du capitalisme sont en train de détruire le système. Ils en sont pourtant les premiers bénéficiaires : les nouveaux capitalistes sans foi ni loi, les grandes banques qui inventent des produits toxiques, les cabinets anglo-saxons qui rédigent la législation des paradis fiscaux, les actionnaires et les PDG passés » dans leur camp » qui réclament une rentabilité du capital de plus en plus élevée au détriment des salariés… En France et ailleurs, jusqu’où leurs abus attiseront-ils impunément les inégalités ? Sans prise de conscience, c’est un conflit social généralisé qui nous guette ou une catastrophe financière planétaire.

Dans la seconde partie de l’émission, nous accueillons Typhaine D., autrice, comédienne, metteuse en scène, coach et formatrice, professeuse d’art dramatique, artiste engagée pour les Droits des Femmes et des Enfants, qui vient notamment nous présenter son spectacle « Contes à Rebours ».

Les prochaines dates de Typhaine D. :

Dimanche 10 Mars à Rennes

Mardi 12 Mars à Toulouse, le Conseil Départemental de la Haute Garonne organisera une représentation de Contes à Rebours pour enfants dans l’après-midi, suivi d’une représentation de Opinion d’une Femme sur les Femmes de Fanny Raoul en soirée

Jeudi 14 Mars à Angers

Vendredi 15 Mars à Moissy-Cramayel

Présentation : Olivier/ Co-interviews : Tiphaine Albessard / Chroniques : Radio Parleur & / Coordination : Bettina Lioret / Réalisation : / Web : Tiphaine Albessard