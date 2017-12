La Ligue Des Albums Incompris / Brian Wilson (Ep.2)

Sorti en catimini en 1988 et ignoré depuis, le premier album solo de Brian Wilson figure sur le podium des disques incompris !

Concentré de tout ce que la pop a de plus beau et profond, ce disque reprend là où s’était arrêté l’auteur mythique des plus grands tubes des Beach Boys fin sixties, à cause de sa dépression et des drogues.Génie mystique de la pop, il a toujours exploré la composition et le montage de la pop avec l’âme d’un perfectionniste. En témoigne le projet SMiLE, qui a juste connu 40 petites années d’accouchement…

Son premier album solo préfigure en quelque sorte le retour d’une salve créatrice enfin publiée et aboutie depuis 1967. Un bijou !

Brian Wilson, c’est la preuve la plus aboutie que la pop peut être aussi complexe et intense que la neuvième de Beethoven.