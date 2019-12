La Ligue des Albums Incompris [Reprises] // 02.11.2019

Les reprises. Tout un programme, infini programme ! Pour reprendre une nouvelle saison avec plus de contenu, plus d’anecdotes, j’ai choisi une thématique level marronnier !

C’est pas grave, je suis sûr que vous allez être surpris quand même. Je vous laisse vous délecter avec la playlist, trêves de bavardages !

1/ Lana Del Rey – Summertime

2/ Sublime – Doin’ Time / Summertime (la puissance des ’90s !)

3/ Greg Houben – Pourvu qu’elles soient douces (clip très WTF)

4/ Cally Kwong – 心动 (la version en cantonais évidemment, la seule, l’ultime !)

5/ PIG – Kiss (Un version indus de Prince… Et tout l’album, sorti en 2019, est composé de reprises !)

6/ Sid Vicious – My Way (génial titre posthume pour LE fumiste ultime, enregistré… à Paris !)

7/ Langley Schools Music Project – Good Vibrations (ça manquait un peu de Brian, non ? Pour en savoir plus, sur ce choeur d’enfants des années 70 redécouvert par hasard, c’est ici, et toutes les chansons sont disponibles sur le compte du label qui les a rééditées)

8/ Solomon Burke – Soul Searchin’ (une reprise d’une chanson de Brian Wilson, qui sonne et qui semble sortie de la scène black soul de Philadelphie, assez dingue. Une reprise qui fait honneur à l’écriture originale du titre)