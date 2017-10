La Ligue Des Albums Incompris (Ep.48) // 13.07.16

1983. Une année où je reviens souvent. Une année riche en sensations musicales ! Il est temps de rouvrir un autre dossier qui me tient à cœur, je veux parler du petit oublié dans la famille Bauhaus, certes culte, et de sa suite Love And Rockets, pas non plus inconnue des foules. Entre la carrière ultime de Bauhaus en matière de son caverneux et macabre, et le tournant rock new wave qui a du casque des Love And Rockets, il y a eu un oublié, qui a plus de potentiel encore. Si si. Imaginez qu’on fusionne les Pink Floyd avec The Cure. Le résultat?

C’est TONES ON TAIL, un groupe express, à la durée de vie aussi pérenne qu’un papillon. Dur de définir leur son, entre gothique (mais le grand, le merveilleux, l’éthéré) et… rock? influences jazz? pffff, que dire. Tones On Tail a explosé les genres, loin de tout conformisme (musical et stylistique). Mort-vivant de Bauhaus, et fantôme de Love And Rockets, ce groupe n’a été qu’une anti-chambre de répète pour un trio historique qui a livré en une petite année une myriade de maxis et un album, Pop!, qui défient toute datation à l’écoute. Basse explosive, centrale, arrangements très raffinés, qui se baladent du tube post-punk rock rageur aux confins du progressif, ce groupe est un ravissement absolu.

Les successeurs Love and Rockets, à la carrière bien plus longue, sont cependant une évolution de Tones on Tail, plus que de Bauhaus. À ce titre on pourra se tourner vers les 3 premiers albums du groupe pour satisfaire sa soif de Tones on Tail ! La démarcation d’avec Peter Murphy a permis au trio de s’orienter (pour votre bonheur) vers une new wave plus mainstream (ça reste tout relatif…), qui a cependant, et invariablement avec eux, fini par retourner vers un son plus intello, à partir de 89. Mais rien qui puisse être vraiment mis à leur charge… Leurs créations en tant que L&R, qui s’inscrivent directement dans l’héritage de Tones on Tail, sont présentes sur l’album « Seventh dream of a Teenage Heaven » . Avis aux amateurs les gusses.

Bienvenue dans un monde sensitif en noir et blanc !