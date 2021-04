La Fabrique des Petites Ondes

Le vendredi 26 mars dernier, dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias à l’Ecole, Radio Campus Paris a accueilli les élèves du lycée Marcel Deprez pour la réalisation de trois émissions autour de la science. L’invitée de cette session d’ateliers : Marie, vulgarisatrice et propriétaire de la chaine YouTube « La Boite à Curiosités ». Dans le cadre de la campagne de financement participatif que nous avons lancé en février dernier pour permettre à nos activités de médiation de perdurer, découvrez comment sont faites les Petites Ondes.

Au micro : Colin et Chris, bénévoles et médiateurs chez Radio Campus Paris; Camille et André, responsables du pôle médiation et de la réalisation des ateliers radio avec nos partenaires et Marie de la chaine de La Boite à Curiosités.

L’ensemble des activités d’éducation aux médias mises en place par Radio Campus Paris ont pour vocation d’ouvrir des fenêtres d’expression pour les participant.e.s, en favorisant l’éveil du regard critique et en contribuant au développement de toutes les oralités. L’objectif est aussi de lutter contre la désinformation et de donner des outils à des potentiel.le.s auditeurs et auditrices pour mieux comprendre ce que donnent à entendre et à voir les médias et de découvrir les coulisses de la fabrication des actualités.

Le format d’atelier d’initiation à la radio historique de Radio Campus Paris est intitulé « A vous les studios » et s’adresse particulièrement aux publics scolaires. Cet atelier de 3 heures prend la forme d’une courte conférence de rédaction et propose aux participant.e.s de construire leur propre émission avant de l’enregistrer dans les conditions du direct.

Les objectifs de cet atelier s’articulent notamment autour de la compréhension des enjeux des espaces médiatiques et de la liberté d’expression, du droit à se saisir de la parole et du droit à la recevoir. Le format ludique et pratique du “A vous les studios” permet également aux participant.e.s de réellement revenir actrices et acteurs de leur restitution en se mettant dans la peau de réalisateur.rice, journalistes, animateur.rice.s radio.

Les émissions restitutions sont diffusées le dimanche à 17h30 sur le 93.9 FM, dans le cadre d’un créneau dédié « Les Petites Ondes » puis publiées en podcast sur le site de Radio Campus Paris.

Les liens des trois restitutions de la session d’atelier du 26 mars 2021 : Revue Nature | La Dérivation | Radio Sciences