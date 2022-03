La Chine et les Ouïghour, un génocide culturel // 11.03.2022

La répression des Ouïghour au sein de la République Populaire de Chine est désormais connue en Europe, parce que médiatisée depuis 2017. Mais elle remonte en réalité plus loin dans le temps.

Les voix du crépuscule se proposent de faire un peu d’histoire mais aussi un peu de politique pour en saisir les raisons, et de l’anthropologie bien sûr pour en examiner les enjeux culturels et humains.

Avec Sabine Trébinjac, ethnomusicologue, sinologue et turcologue au Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC), CNRS et à l’Université Paris Nanterre.

Sabine Trébinjac a écrit les ouvrages Le pouvoir en chantant, L’art de fabriquer une musique chinoise en 2000 et Le pouvoir en chantant II, Une affaire d’État en 2008 où elle s’emploie à montrer le rapport entre musique et pouvoir dans la Chine éternelle ainsi que l’intégration de la musique ouïghoure dans la musique chinoise.