La bouquinerie jeunesse – Timothée de Fombelle

La bouquinerie jeunesse revient pour une quatrième saison ! Pour cette rentrée, nous avons choisi d’aborder le thème de la liberté dans la littérature jeunesse. Pour nous accompagner, un invité que l’on rêvait d’accueillir depuis longtemps : Timothée de Fombelle ! Il est venu nous parler de son quotidien d’auteur et de son dernier roman « Alma – Le vent se lève » paru cet été aux éditions Gallimard Jeunesse.

Nos chroniqueurs ont également fouillé leurs bibliothèques pour vous proposer leurs coups de coeurs.

-Léa a sélectionné la série de manga « The promised Neverland« , écrit par Kaiu Shirai et dessiné par Posuka Demizu, chez Kazé.

-Christelle a présenté le dernier le dernier roman d’une ancienne invitée de l’émission : « Âge tendre » de Clémentine Beauvais, paru aux éditions Sarbacane.

-Nathan a fait une chronique croisé de deux albums : « Sur le chemin de l’école » écrit par Anne Loyer et illustré par Lili la baleine chez Maison Eliza, et Taxi Pouet-Pouet de Stephane Servant, illustré par Elisa Géhin chez Gallimard Jeunesse.

On vous propose également le premier « Nos livres contraires » de la saison qui oppose Nathan à Christelle. Bonne écoute !