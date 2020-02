La bouquinerie jeunesse – Éditions La cabane bleue

Pour cette première émission de l’année 2020, nous avons choisi de vous parler d’écologie dans la littérature jeunesse. Nous sommes donc partis à la rencontre de l’équipe des Éditions La cabane bleue, une maison d’édition qui a adopté une démarche de développement durable.

Léa, Christelle et Nathan, nos chroniqueurs, vous ont aussi sélectionné leurs coups de coeurs en la matière. Du post-apocalyptique à la mythologie slave, en passant par l’écologie urbaine, il y en a pour tous les goûts :

– Dry de Neal Susterman chez Robert Laffont,

– Guerilla Green d’Ophélie Damble et Cookie Kalkair, aux éditions Steinkis,

– Gromislav, le géant qui couvait la terre de Carole Trébor et Tristan Gion au éditions Aleph.

On vous propose également un duel entre Laetitia et Léa pour Nos livres contraires, et un petit jeu « écolo ou pas écolo » avec nos invitées autour des personnages emblématiques de la littérature jeunesse. Bonne écoute !