Jazz and Co la rentrée 2ème partie 14.09.18

Deuxième de notre série de trois émissions de rentrée, encore une fois ce soir nous allons fonctionner aux coups de coeur et à l’actualité. Philippe avait depuis un moment envie de nous parler de la famille Cohen, une fratrie de musiciens israéliens installée aux Etats Unis, c’est son coup de coeur du moment. Puis nous revenons sur l’actualité avec en exclusivité les premiers extraits du nouveau cd du Umlaut Big Band à paraître dans quelques semaines, Pierre a déjà décortiqué l’album pour nous, il en parle et partage surtout les premiers extraits. Olivier termine avec deux belles rééditions de cet été: un concert inédit du fabuleux contrebassiste sud Africain Johnny Dyani et du jazz de chambre du plus haut raffinement avec « The Haunt » du trio Wadada Leo Smith, Perry Robinson, Bobby Naughton.

liste des titres et références:

-Anat Cohen « As Rosas Nao Falam » de l’album « Claroscuro »

https://anzicstore.com/album/claroscuro

-3 Cohen « Do you know what it means to miss New Orleans « de l’album « Family 3 Cohen »

http://www.3cohens.com/html/about.php

-Umlaut Big Band « Sugar Foot Stomp »

-Umlaut Big Band « Chant of the Weed »

-Umlaut Big Band « Cupid’s Nightmare »

tous extraits de l’album: Umlaut Big Band plays Don Redman, the King of Bundle Bar

http://www.umlautrecords.com

-Johnny Dyani « African Blues » de l’album « African bass, solo concert, Willisau jazz festival 1978 »

https://www.discogs.com/fr/Johnny-Mbizo-Dyani-African-Bass-Solo-Concert-Willisau-Jazz-Festival-1978/release/12074453

-Bobby Naughton , Leo Smith, Perry Robinson « Rose Island » de l’album « The Haunt «

http://nobusinessrecords.com/the-haunt.html