InSitu#16- Le jardinage new age avec Dr Jonquille et Mr Ail//4.19

C’est l’histoire de quatre copains d’enfance qui, bien conscients de la rupture entre les jeunes urbains et la nature, se sont investis dans une mission verte et vertueuse : remettre le jardinage au goût du jour. Les créateurs du site Dr Jonquille et Mr Ail veulent dépoussiérer cette pratique, celle qu’on croyait réservée à Tata Simone et ses cent mètres carrés de potager dans la Creuse.

Grâce aux excellents conseils prodigués par ces urbains à la main verte, faire pousser des fraises sur son balcon, des légumes sur son perron, de la sauge dans son salon devient un vrai jeu d’enfant de parisiens. Le slogan de cette start up prometteuse : « Tout commence par une graine. » Les bonnes idées aussi visiblement…

Le site de Dr Jonquille et Mr Ail ICI

Invités : Gaël Brelet et Daniel Yamba, co-fondateurs de Dr Jonquille et Mr Ail

Réalisation : Florent Lacaille

Chronique : Guillaume Marchand