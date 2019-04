InSitu#15- La High Tech au service des secours en montagne//2.19

Quand te reverrais-je, pays merveilleux ! Chaque année on compte toujours plus téméraires ou malchanceux comme ce pauvre Jean Claude qui se retrouvent coincé, perdu, blessé en pleine montagne. 15 000 tous les ans appellent les secours. Heureusement, une patrouille d’élite, les PGHM, sont sur le qui vive. Leur job : trouver la victime au plus vite pour la conduire à l’hôpital. Mais encore faut-il savoir où elle se trouve cette victime… Sur un télésiège comme Jean claude ? Facile. Mais lorsque l’individu est perdu, ou raconte n’importe quoi, c’est une autre paire de manche…

C’est ce que nous explique Mattia Bunel, qui cherche au cours de sa thèse à améliorer les systèmes de localisation lors des secours en montagne.

Réalisation : Florent Lacaille

Chronique : Guillaume Marchand et Charlotte Mermier