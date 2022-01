C’est le début d’année, le blue monday est passé et on a déjà abandonné toutes nos bonnes résolutions.

Dans In The Mood for Films, on en a pris qu’une seule mais peut-être bien la plus compliqué de toutes : s’aimer soi!

En janvier, on cause donc amour de soi au cinéma au travers d’une sélection des plus hétéroclites : Safe (Todd Haynes), Demon Slayer, Into the Wild (Sean Penn) et Azur et Asmar (Michel Ocelot).