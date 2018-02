DES HOMMES ET DES SONS / EPISODE 4 : DANIEL CAPEILLE

« Le silence, c’est comme regarder la mer, on peut écouter loin «

A l’occasion de la Semaine du Son et du festival Longueurs d’Ondes de Brest, Trente-Sept Deux et Récréation Sonore vous ont proposé une série spéciale d’émissions, intitulée « Des hommes et des sons ». Tout au long du mois de février, Trente-Sept Deux prolonge la fête du son, en rediffusant les portraits diffusés au sein de cette série.

Cette semaine, on réécoute Daniel Capeille, auteur de l’oeuvre “Le silence sur un fil” primée dans la catégorie Paysage Sonore , aux derniers Phonurgia Nova Awards.

Cette semaine, on se plonge dans la parole pour mieux entendre le silence. On a un rendez-vous Skype avec Daniel, chasseur de silence en Alaska. Face à notre écran noir, on interroge ce contemplatif du bout du monde. Promis, vous n’entendrez pas de silence radio. Ce qui ne vous empêchera pas d’entendre une belle histoire de silence et de radio, où se raconte l’intime dans les interstices du langage.

Un portrait réalisé par Pascal Gregis et Clara Lacombe

En diffusion le mardi 20 février 2018 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM