HLM Jazz 14.12.20

HLM c’est ainsi qu’à radio campus Paris on nomme les émissions qui sont faites hors des studios, h l m pour hors les murs. je ne pense pas que celles et ceux qui ont créés cette radio il y a maintenant 22 ans auraient imaginé que l’on fabriquerait cette radio totalement hors les murs pendant des semaines et des semaines et pourtant c’est bien le cas, conditions sanitaires oblige. Mais comme on a la foie et surtout que vous comme nous avons besoin de rester en contact, de partage et de stimulation les émissions se poursuivent, plus vraiment comme avant mais nous sommes toujours là. Ainsi encore une fois le jazz fait des histoires ne reçoit pas d’invité et ne va pas vous raconter d’histoires mais à nouveau on vous apporte une playlist de nouveautés ou de rééditions récentes. Vous pourrez notamment y croiser encore une fois l’extra terrestre venu de Saturne, un pianiste français qui a tenté de massacrer le printemps dans les années 70, un argentin inventeur d’instruments de musique et une version 220 volts du classique de John Coltrane a love supreme.

Programmation musicale

Johansson, Sandell, Grip – Abstract Beauty III

Abstract Beauty

Schwerdt, Guy, Sommer – The Last Song

One For My Baby And One More For The Bass

A Love Supreme Electric – Vinny Golia, John Hanrahan, Henry Kaiser, Wayne Peet, Mike Watt – Acknowledgement

A Love Supreme Electric

Trevor Watts – Uruk Deos

World View

Masayuki JoJo Takayanagi, Nobuyoshi Ino, Masabumi PUU Kikuchi – Trio III

Live At Jazz Inn Lovely 1990

Frode Gjerstad, Luis Conde, Fabiana Galante, Dag Erik Knedal Andersen – Moon in the tree

Moon In The Tree

Jef Gilson – Tournant décisif

Le Massacre Du Printemps

Sun Ra – Have You Heard the Latest News from Neptune (Ballon Theatre, Cairo 17.12.71)

Egypt 71

Emission proposée par Olivier Delaporte

assisté par Adel Ittel pour la production