HISTOIRES DE: RAP AU CAMEROUN //30.10.2019

HISTOIRES DE #30

La trentième <3 Que savez-vous du hip-hop ? Ou du moins que savez-vous de la culture hip-hop au Cameroun ? On s’est posé.es la question dans l’équipe et on s’est rendu.es compte qu’on n’en savait pas grand chose… Comme il n’est jamais trop tard votre émission « Histoires De » revient sur l’histoire d’une de ses disciplines du HH, le rap dans un pays où foisonne autant de musiques que d’ethnies.

Le rappeur Cminaire sera notre invité ce mercredi 30 octobre, RDV à 21h00 !

Avant-goût de la playlist …