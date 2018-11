HISTOIRES DE : LA MUSIQUE NIGERIANE,1920’s à 2000’s // 07.11.18

HISTOIRES DE #20

Pour cette vingtième émission, Histoires de se raccroche à la culture Yoruba de nos grimeurs-ses anglais-es et part au Nigeria. Pays à l’ouest du continent africain, ayant enfanté l’afrobeat dans les années 60 et l’afrobeats dans les années 2000. Nous remonterons bien avant dès les années 30 pour tenter de vous dépeindre le tableau de la musique nigériane riche, variée et qui a été (et est) en renouvellement constant.

Highlife, afrobeat, juju music, afrofunk … Plongez dans une heure et demie sur l’histoire de la musique nigériane !

Nos invités pour cet épisode :

« Les Frères SMITH » ce sont 11 musiciens spécialistes de l’afrobeat, afrofunk et ethiopic. Actifs depuis plus de dix ans, ils ont notamment collaboré avec Tony Allen, Kokolo, ou encore Mamani Keïta. Nous recevrons également Sébastien Lagrave directeur du festival AFRICOLOR qui signe cette année sa 30e édition (du 16 novembre au 22 décembre) avec une programmation toujours aussi soignée rappelant à quel point les musiques du continent africain sont encore trop méconnues.

PLAYLIST à VENIR …