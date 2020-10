HISTOIRES DE: BOOM BAP & INTERVIEW PROFEYS// 12.10.2020

HISTOIRES DE #42

Né dans les années 90 sur la côte Est des Etats-Unis, le boom bap est un style de production sur lesquels de nombreux rappeurs ont posé leurs mesures. A Tribe Called Quest, Gang Starr … tous ces groupes américains sont reconnus comme étant les spécialistes du genre.

Dans cette émission de rentrée, c’est du côté français que l’on s’intéresse puisqu’en France aussi l’émergence du hip hop est bercée par cetteinfluence boom bap au début des années 90. On s’en rend compte enécoutant des groupes comme IAM, NTM … Si depuis les années 2000, on glisse vers des productions différentes davantage portée vers la trap et que ce type de prod est considérée comme étant old school, ça n’empêche pas des artistes comme notre invité Profeys d’exercer dans ce style.

Profeys après plusieurs projets, il a sorti en juin dernier « Bamboocha » (https://soundcloud.com/profeys/sets/bamboocha) un album teinté de

Pendant cette interview, vous entendrez aussi la chronique sample de Rony et Jonathan vous parler du concert de Ray Lema.

PLAYLIST



Les X-Men, 50:50 (sur l’album Jeune, Coupables et Libres, 1999)

PROFEYS :Le Monde Change, Portail Vert, Les Règles du Jeu

MIX NTM, Qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu



Oxmo Puccino, J’ai Mal au Mic

Frankie Hi Nrg & Mc, Quelli Che benpensano,

Neffa, Aspettando il sole

21 Savage & X metro, Boomin runnin

Kelis, Shooting Stars

Une émission présentée par Mylène avec Martina Alteri, Rony Astasie et Jonathan Landau à la réalisation