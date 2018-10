Hemisphere Sound #02 : L’heritage de Fela Kuti // 13.10.18

Pour cette deuxième partie de notre diptyque consacré à l’afrobeat, on retourne sur les terres de Fela Kuti, mais cette fois pour comprendre l’influence qu’a eu sa musique dans le monde.

Cette semaine, on recoit notre première invitée en la personne de Valentine de la Ville, qui a notamment travaillé sur la question de l’appropriation de l’afrobeat en France. On a donc discuté ensemble de l’arrivée de l’afrobeat en France, des performances uniques de Fela, de l’importance de Tony Allen dans la renaissance de cette musique et encore des groupes francais qui s’en inspirent aujourd’hui.

Le tout en écoutant des morceaux bien sûr, que vous pouvez retrouver dans la playlist ci-dessous. On en a même laissé quelques uns qui ne rentraient pas dans la programmation, si jamais :

Une émission présentée par Claire Le Gac et Sylvain Pinot, réalisée par Claire Le Gac.