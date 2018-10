TÉLÉCHARGER LE PODCAST

GRPHSM ! 4 – DESIGN GRAPHIQUE DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES

Dans les années 1920 en France, le mouvement des Arts Décoratifs se fait l’expression de la modernité et des progrès techniques. Son essor rapide culmine avec la grande exposition de 1925. Son influence est particulièrement visible dans le domaine de la réclame : c’est le temps des affichistes cultes tels que Cassandre, Carlu, Colin ou Loupot, dont les images marquantes, très picturales, ont infusé la culture visuelle collective. Mais rapidement, une esthétique plus moderne envahit les espaces graphiques tels que la publicité, l’édition et la presse, portée par une génération spontanée de jeunes créateurs épris d’innovation et de simplicité, mais aussi par quelques grands patrons visionnaires. Leur approche résolue et dynamique de la mise en page mêle intimement typographie et photographie, voire photomontage, et marque la véritable naissance du graphisme moderne en France. Elle reste pourtant encore étonnamment peu identifiée aujourd’hui.

Invité : Fabien Chaminade

Graphiste et enseignant, il a passé plusieurs années à approfondir ses connaissances sur la période de l’Entre-deux-guerres. Il se définit lui-même comme un « enquêteur graphique ».

