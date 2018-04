Grand Format #10: Lara Rastelli // 04.04.18

Pour ce numéro de Grand Format, l’équipe vous a préparé une émission avec la scripte Lara Rastelli. C’est pour nous l’occasion de décrypter ce métier presque inconnu et pourtant tout à fait essentiel. Josselin est aussi en studio pour parler de Sarah Mason et du rapport entre cinéma et jeux vidéos. Quant à l’ami Luc, il nous a parlé, depuis son magnéto, du festival Mamers en mars, sans oublier le blind test !

Musiques

A Violent Yet Flammable World, Au Revoir Simone

Elle ne t’aime pas, La femme

Présentation : Théo Lopez

Chroniqueurs : Josselin Esteve / Luc Tailleur

Rédaction : Léa Baggi & Théo Lopez