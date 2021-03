GESTALT – Épisode 2 : « Être impliqué dans les processus artistiques c’est être impliqué dans sa solitude »

C’est le second épisode de l’émission GESTALT, émission radio qui mêle art et psychologie, santé et culture.

L’émission rassemble aujourd’hui trois invités : Jennifer Gold, Luc Schuhmacher et Romain Rodrigues.

Nos invités ont parlé pendant l’émission en toute subjectivité de leur rapport à la création, des liens fortement tissés entre soin, santé et pratique artistique, et ont interrogé les formes que prennent ces liens en période de bouleversement de nos repères.

De la création au lieu thérapeutique, quel rapport entretenons-nous à l’art en période de bouleversement ?

Quand l’espace-temps est chamboulé, que retenons-nous de l’élan créatif ?

Quel rôle joue l’art dans le récit de soi et dans le soin ?

—

> Jennifer Gold : comédienne, danseuse , co-fondatrice du collectif visuel et créatif Sans Raison

* Performance Jennifer Gold » I LOST MY DANCE » : https://vimeo.com/506786622



Luc Schuhmacher : Artiste plasticien, écrivain et Art-Thérapeute

* http://atelierdu20e.com/

* http://lucschuhmacher.com/

Romain Rodrigues : réalisateur, comédien, co-fondateur du collectif visuel et créatif Sans Raison

* Trailer Film Dystopia de Romain Rodriguez et Jennifer Gold : https://vimeo.com/417210538