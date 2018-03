Le mois d’avril est notamment celui du marathon, que ce soit à Boston ou à Paris, et on en profitera pour se demander si à l’avenir le corps humain nous permettra d’aller toujours plus loin toujours plus vite. Jusqu’où pourra-t-on repousser les limites de la performance physique dans le sport, est-ce qu’un jour on passera sous la barre des deux heures au marathon ? On en parle le 6 Avril prochain dans En Futur Simone !