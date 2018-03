FUN THUGS #4 = ‘Les Garçons sauvages’ – cinéma REBEL REBEL

Fun Thugs – #4 Cinéma Rebel Rebel

Ce soir vendredi 2 mars de 22H30 à 00 H sur Fun Thugs, 93.9 FM, Bertrand Mandico nous livrera quelques arcanes de son film ‘les Garçons Sauvages‘ en salle actuellement, nous écouterons des extraits de la bande originale du film composée par Pierre Desprats .

Olivier Pierre sera également parmi nous pour évoquer la figure du rebelle au cinéma et quelques formes de cinéma rebelle… Directeur artistique des journées cinématographiques Dionysienne au cinéma l’Ecran à St-Denis – festival qui cette année avait pour étendard Rebel Rebel et pour invité d’honneur Larry Clark – Olivier Pierre est également programmateur au FID de Marseille et à l’ IFF de Rotterdam .

Festival Rebel Rebel

Nous recevrons également les frères Vélasquez, héros du films de Larry Clark ‘Wassup Rockers‘, film sorti en 2006 racontant/ filmant leur propre jeunesse à South Central L.A. . Aujourd’hui Eddie et Jonathan ont suivi Larry Clark et habitent Paris, leur groupe de rock est toujours actif : Thisisnotrevolt dont on passera les titres vient de se produire en live à St Denis à l’occasion des rediffusions et diffusions inédites des films de Larry Clark lors du festival Rebel Rebel .

Wassup Rockers – trailer

>>>> réalisation : Eglantine Laval, Laura Elias, Elias Saïti et Florian Hiboux <<<<<<<<<<<

Fun Thugs – création émergente expé indé – improbabilités off -scènes – musique/ art contemporain – Paris –93.9 FM – 22H30 >>> minuit le premier vendredi du mois