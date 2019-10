Fraîche Liste // Octobre 19

Comme un symbole, notre saison à nous, programmateur.rice.s de Radio Campus Paris, démarre sous la pluie. Confinées dans la salle du bar du Petit Bain pour un premier showcase délicieux qu’on ne peut que vous encourager à écouter, ces quelques heures en compagnie de DeSaintex, Di#se et Abel Chéret ont eu quelque chose de rassurant à l’heure où les couchers de soleil ont un air de plus en plus définitif.

Plus qu’une déprime passagère, la rentrée est le moment de la reprise des habitudes, quand tout ce qui ne fait pas de bien fini par devenir normal. Et c’est un challenge pour nous, programmateur.rice.s, abreuvé.e.s de disques à longueur de journée, que d’échapper au traître confort de la routine. La plupart des nouveaux morceaux qui font l’actualité quotidienne du monde de la musique n’a rien de réellement extraordinaire ni de fondamentalement horrible, et ne fait que nourrir un gros ventre mou de productions et d’artistes qui se ressemblent vaguement. Et nous qui nous nourrissons de parfois plusieurs dizaines de sorties par jour, des mêmes artistes de nouvelle pop française, des mêmes groupes de rock nostalgiques, des mêmes rappeur.euse.s mélancoliques, prenons ce risque de tomber dans un relativisme absolu où tout finit par se valoir alors que là est notre rôle premier, éditorial, que de tracer un chemin dans lequel vous auriez envie de nous suivre.

Au moment de nous retrouver début septembre, cette question nous taraudait (ou peut-être n’était-ce que moi ?) : comment s’assurer que la Fraîche Liste reste Fraîche, année après année, rentrée après rentrée. Mais ces quelques heures passées dans l’intimité du bar du Petit Bain, en ce dimanche de pluie, firent aisément voler en éclat ce triste raisonnement logique. Dans leur façon de livrer de leur personne à travers leur art, les trois artistes que nous avons eu la chance de voir se produire pour nous, sur notre antenne, en ce dimanche pluvieux, portaient tous à leur façon l’exceptionnel que nous cherchons chez tous ceux que nous diffusons. Un exceptionnel qui transcende largement la simple estimation de la qualité de leurs productions, qui ne peut être que subjective, et dépend bien plus de la sincérité, du plaisir et du don de soi. Qu’importe si tout ce qui se fait peut nous donner parfois l’impression de se ressembler. La Fraîche Liste n’est pas qu’une sélection de titres. La Fraîche Liste ne sera jamais une habitude car celles et ceux qui la peuplent auront toujours une histoire singulière à raconter. Les histoires de ce mois-ci, ce sont celle de Landon Tewers, chanteur de metalcore qui se lance dans une pop profonde et torturée. Celle Voquab et de sa “Maladie Bleue”. C’est l’appel d’air de Pâle Regard qui “efface au loin les mirages, les éclairs”. Ce sont plus de trente autres histoires dans lesquelles vous plonger, car nous ne sommes que votre porte d’entrée. Bonne entrée.

Edito: Erwan Duchateau

Programmation: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Simon Huver, Mylène Mauricrace