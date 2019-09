Carte Blanche – La Fraîche Liste

Les programmateurs de la Fraîche Liste ont proposé une carte blanche à leurs coups de coeur musicaux de l’été à l’occasion de la rentrée des classes de Radio Campus Paris, à Petit Bain.

La Fraîche Liste, c’est la sélection musicale de Radio Campus Paris (93.9FM). Chaque mois, quatre programmateurs se réunissent dans un studio sombre pour choisir 30 titres, entre artistes émergents et artistes reconnus, afin de proposer des plages musicales qui sauront ravir les oreilles des auditeurs du 93.9 chaque jour.

Retrouvez nos invités pour un showcase et une interview en live. Avec:

Abel Chéret

Né aux Sables d’Olonne, son mélomane de père le berce en écoutant Bob Dylan, Dick Annegarn ou encore Jacques Higelin. Abel Chéret vit sa première expérience musicale à 15 ans comme auteur puis chanteur dans un groupe de rock. Il migre ensuite à Paris pour se libérer des fantômes de son enfance. Dans ce nouvel environnement, il écrit des chansons plus intimistes à l’humour tranchant. Après un premier projet, « Amertumes », très organique enregistré en trio (guitare, cuivres, batterie), Abel écrit et compose de nouveaux morceaux qui résonnent avec son obsession de toujours : l’amour sous toutes ses formes. Il s’allie au producteur PAG pour finaliser les arrangements, soumet les titres à l’oreille experte d’Etienne Caylou (Clara Luciani, Eddy De Pretto) pour le mixage puis confie le mastering à Raphael Jonin.

Découvrir Abel Chéret dans la Fraiche Liste de Juin 19.

Di#se

En musique, le dièse élève une note d’un demi-ton. Une petite hauteur supplémentaire qui fait toute la différence. C’est ce que DI#SE s’efforce de faire dans sa musique : apporter sa touche, sa singularité pour changer la donne. Bien qu’il n’ait que 17 ans, la maturité dont il fait preuve a bluffé tous ceux qui l’ont vu sur scène. Les facettes de l’artiste sont nombreuses, et se retrouvent toutes dans Parfum. Un album qui porte le rap dans son ADN, mais qui va bien au-delà. Le beat est rap, définitivement, mais la palette vocale est bien plus large. La dualité de Parfum réside dans l’homogénéité entre ces titres rap et d’autres, bien moins qualifiables, plus chantés. L’ensemble s’élève à un niveau d’intériorité, d’harmonie et de profondeur insoupçonné. D’ailleurs, n’est-ce pas ce qu’un dièse est censé faire ?

Découvrir Di#se dans la Fraîche Liste.

De Saintex

DeSaintex aime se jouer des codes établis et brouiller les pistes. Entre solennité et désinvolture, il nous embarque dans un roman BD sous ecstasy avec pour bande son l’efficacité pop de Metronomy, mêlée aux collages délirants de Bashung sur des beats binaires venus de Berlin.

‘Je Vois, Je Crois’, son premier EP paru fin 2018, nous immerge au fil des mots dans une aventure aussi exotique que poétique. Inouïs 2019 du Printemps de Bourges, DeSaintex a déjà assuré les premières parties de Gaetan Roussel ou encore Minuit.

Découvrir DeSAintex dans la Fraîche Liste

Animation: Simon Huver

ITW: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Simon Huver

Réalisation: Ugolin Crepin-Leblond