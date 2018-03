Fraîche Liste // Mars 18

ORE

Oré, « Agence Matrimoniale », Wink Studio

Hip-pop. Oré, c’est le vent de fraîcheur qu’on attendait. A l’heure où le rap migre vers la variété et où la variété essaye de se faire une street-cred, cette jeune artiste bretonne réussit le parfait mélange entre le flow old school d’un MC Solaar et les jeux d’harmonie d’une indémodable Camille. Oré ne s’excuse pas de son mode d’expression et ne se donne pas des airs: sur scène, elle transforme sa timidité en énerie communicative qui ne laisse pas indifférent son public. Le titre « Agence Matrimoniale » est un ego trip résolument moderne à la façon d’une petite annonce de site de rencontre qui permet d’en savoir plus sur la personne qui se cache derrière le projet Oré. Une chose est sûre: on veut en savoir plus !

CAR SEAT HEADREST

Car Seat Headrest, «Twin Fantasy », Matador

Rédemption. La vingtaine à peine passée, l’américain Will Toledo – qui se cache derrière Car Seat Headrest – a pourtant… plus d’une vingtaine d’albums à son compteur, tous sortis sur Internet! Fort du succès de son précédent album signé sur l’excellent label indé Matador, il a décidé de re-enregistré et re-sortir « Twin Fantasy », album bricolé en 2011. Désormais accompagnés de 7 musiciens et pourvu d’un budget plus conséquent, ces morceaux bruyants, complexes (certains dépassent les 10 minutes) mais qui n’oublient jamais la mélodie ont enfin trouvé un écrin digne de ce nom.

STARCRAWLER

Starcrawler, « Starcrawler », Rough Trade Records

Amour de L.A. Si la tendance est à la nostalgie, toutes scènes n’ont pas encore eu droit à leur revival. C’est pourquoi il est si jouissif de voir un groupe US si jeune s’intéresser à l’héritage de la scène glam metal du Los Angeles des années 80. Coiffé comme Mötley Crüe, destroy façon Alice Cooper et pas effrayé d’aller piquer dans un répertoire bien plus large que leurs ancêtres, le groupe Starcrawler emmené par la jeune et truculente Arrow De Wilde revisite le meilleur du hard rock américain des origines (le meilleur) à une sauce très moderne, entre rock garage et punk adolescent.

I ME MINE

I Me Mine, « Ellipsis », Monophonique/Les jeudis du rock

Ellipse. On les avait découverts lors de la finale 2015 du Prix Ricard S.A Live – dispositif de soutien aux artistes émergents porté par la célèbre marque d’alcools anisés – où ils se sont rapidement fait une place parmi les artistes français à suivre de très près. Après avoir sorti un premier album la même année, le trio revient en ce printemps 2018 avec un très réussi deuxième album Ellipsis affirmant son identité et enrichissant sa palette de sonorités avec notamment les arrangements de cordes et de synthés de Clément LIBES (Kid Wise, Bigflo & Oli). Raise Them Up, Here Comes The Sun ou encore Expectations (où le groupe s’offre même les claviers d’Hervé SALTERS, le leader de General Elektriks) sont autant de superbes morceaux qui positionnent le son du groupe entre ceux de Kavinski et Foals. Avec Ellipsis, le groupe comble nos attentes et on est impatients de vivre cet album en live !

C. Da Cunha, E. Duchateau, S. Huver, F. Taillandier.

