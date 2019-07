Fraîche Liste // Ete 19

Imaginons ces quelques lignes comme l’épitaphe d’une saison. Nous pourrions les consacrer à l’expression du plaisir que ce fût pour nous de constituer, mois après mois, une playlist aspirant tant à représenter l’air du temps qu’à le souffler dans tous les sens avec des artistes que vous n’aurez pas l’occasion d’entendre ailleurs. Nous en profiterions alors pour nous vanter un petit peu, parce qu’entre nous, nous sommes assez satisfaits du résultat. Il serait peut-être ensuite de bon ton de remercier les attaché.e.s de presse avec lesquel.le.s nous échangeons quotidiennement pour avoir accès aux titres avant leur diffusion sur le net, et recevoir des disques que nous offrons à nos proches ou embarquons dans notre collection personnelle. Qu’ils ou elles nous abreuvent de mails ou nous écrivent une fois par mois, qu’ils ou elles agissent comme des boîtes de diffusion massive automatiques ou qu’ils ou elles prennent soin d’essayer de saisir la “ligne campus”, eux ou elles et nous faisons partie de la même famille : nous sommes obligés de nous parler. Et si nous sommes fiers que notre Fraîche Liste soit le résultat d’un travail éditorial complètement indépendant de leur volonté, nous sommes également heureux de voir que certain.e.s d’entre eux ou elles participent autant que nous à faire vivre notre idée de la musique indépendante. C’est à ce moment du discours que nous glisserions un mot aux artistes tellement indépendant.e.s qu’eux/elles n’ont pas le luxe d’avoir un.e attaché.e de presse. La plus grande difficulté que rencontre un.e artiste, ce n’est pas de créer mais d’oser partager. Là encore, nous en avons déçu beaucoup cette année… Mais nous leur souhaitons d’avoir un jour tellement de succès qu’ils ou elles pourront nous narguer de les avoir refusé à l’époque. Enfin, nous pourrions trouver une formule mielleuse pour vous remercier vous, nos auditeur.trice.s, de la considération que vous portez à notre travail et de la confiance que vous nous portez.

Mais les épitaphes, c’est pour les morts. Nous, on va juste se la couler douce pendant deux mois et on revient tout bronzés à la rentrée. En attendant, on vous souhaite de vous aimer tous les jours au son de Post-Party, ou de faire des bêtises balnéaires avec la fille crème-solaire de Moto. Peut-être est-elle Debbie Harry, peut-être est-elle Kira Roessler, qu’importe. Vous lui rendrez hommage, à elle comme à toutes les femmes, sur la techno décadente de Rubin Steiner. Et puisqu’avoir chaud ne nous empêchera pas d’être mélancoliques, le spleen de PNL, l’incroyable voix d’Ioanna Gika et les envolées de Merryn Jeann guideront vos fins de soirées estivales sur le chemin de la confession alcoolisée. Bon été, bande de gredin.e.s. Et à septembre prochain.

Texte: Erwan Duchateau

Sélection: Christophe Da Cunha, Erwan Duchateau, Thomas Guillot, Simon Huver