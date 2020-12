Flagrant Soul : Nos plaisirs grotesques // 12.12.2020

Pour terminer l’annus horribilis 2020 sur une note plus heureuse, Flagrant Soul est allé chercher un peu de réconfort dans une ambiance régressive faite de basses bien grasses, de new jack swing et autres plaisirs grotesques…

Retrouvez le tracklist minuté de l’émission et la playlist Spotify des morceaux du Battle Royale sur notre site : https://flagrantsoul.com/2020/12/13/nos-plaisirs-grotesques-flagrant-soul-sur-radio-campus-paris-12-decembre-2020/

Pour plus d’articles, mixes et playlists thématiques : www.flagrantsoul.com