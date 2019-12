Flagrant Soul : Les cuivres dans la lumière // 30.11.19

Symboles de puissance et de noblesse, les cuivres occupent rarement le devant de la scène. A moins d’être solistes, ils sont souvent cantonnés aux seconds rôles discrets ou aux irruptions balourdes. C’est faire preuve d’un cruel manque d’imagination dans l’utilisation d’instruments dont la nature évoque autant la vélocité de la locomotive que la majesté du cerf.

Histoire de rectifier cette injustice, Flagrant Soul consacre cette édition à ces cuivres aussi essentiels que sous-estimés. Entre le nébuleux solo de trompette jazz et les envolées braillardes d’une fanfare municipale, il est un juste milieu, ou plutôt tout un monde de musique que nous vous proposons de survoler dans cette émission. En fouillant nos souvenirs et nos bacs à vinyles, nous sommes partis à la recherche de ces cuivres distinctifs, qui drivent la mélodie d’un morceau ou qui viennent le ponctuer d’un supplément d’âme.

Ce sont bien les sections de cuivres et leur effet de groupe qui nous intéressent ici, c’est pourquoi notre sélection n’aborde pas le monde infini des solistes jazz. Autre précision à destination des pointilleux et ergoteurs de tous poils : oui, techniquement le saxophone n’est pas un cuivre, et pourtant, on ne l’imagine pas absent d’une section de cuivres digne de ce nom.

Au programme de cette édition, point de cours magistral sur des courants musicaux, mais un mix ininterrompu qui navigue dans le temps et l’espace afin de révéler tout ce que ce précieux métal a de plus noble.

Durant 2 heures, Flagrant Soul vous embarque pour un mix qui fait la part belle au funk, à la soul et au jazz, avec des standards et des pépites de James Brown, Al Green, Curtis Mayfield, Tower Of Power, Isaac Hayes, Count Basie et bien d’autres. Notre mix s’ouvre aussi à des sonorités plus exotiques, particulièrement bienvenues en cette période de premiers grands froids : nous ferons, entre autres, un détour par les Antilles des Frères Déjean et des Skatalites, le Brésil de Marcos Valle, le Nigeria de Fela Kuti et l’Ethiopie de Mahmoud Ahmed.

L’occasion de réaliser que les cuivres rutilants des martiniquais de la Perfecta n’ont rien à envier à ceux d’Earth, Wind & Fire, ou encore de découvrir que les trombones funk de Fred Wesley, salsa de Willie Colon et néo-orléanais de Trombone Shorty partagent certains liens de parenté artistique.

La sélection est aussi subjective que le choix fut cornélien. Entre grands classiques et morceaux méconnus, voici quelques-unes de ces mélodies de cuivres qui nous collent aux tympans depuis toujours. Le son devrait, au passage, vous donner quelques fourmis dans les pieds…

