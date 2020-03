Flagrant Soul : La soul dans le rétro // 25.01.2020

Que reste-t-il de la soul ? Après l’âge d’or des années 60, les seventies voient l’arrivée de la funk puis du disco. Le son se fait de plus en plus synthétique, l’évolution musicale suit son cours et la soul disparaît des radars.

Il faut attendre la fin des années 90 pour que le genre fasse à nouveau parler de lui. Tandis que D’Angelo, Erykah Badu et quelques autres développent une nu soul fermement ancrée dans son époque, quelques hipsters mélomanes basés à Brooklyn comme les labels Daptone et Truth & Soul défendent une approche littéraliste de la soul. Ces adeptes de l’analogique qui révèrent la soul classique des sixties ramènent ce son vintage sur le devant de la scène. A leurs côtés, quelques interprètes à la quarantaine bien tassée entrent enfin dans la lumière après avoir longtemps fait une croix sur leurs carrières musicales : Sharon Jones, Lee Fields, Charles Bradley tiennent enfin leur seconde chance.

Cette scène, qualifiée de « retro soul », se développe tranquillement et accède même au succès planétaire grâce à une anglaise à fleur de peau, Amy Winehouse, et son producteur au nez creux Mark Ronson. La communauté artistique retro soul reste relativement restreinte mais le mouvement attire néanmoins de nouveaux disciples dans les endroits les plus inattendus comme la Finlande, avec son excellent label Timmion Records.

Nous vous avons concocté un mix de 2h rassemblant quelques-uns de nos morceaux favoris de cette scène retro soul à l’esthétique vintage et qui pourtant n’a pas encore atteint la vingtaine. Au programme, des morceaux de Sharon Jones, Lee Fields, Charles Bradley, Amy Winehouse, El Michels Affair, Nicole Willis & The Soul Investigators, Durand Jones & The Indications, Menahan Street Band, Curtis Harding, Black Pumas, Mayer Hawthorne…

