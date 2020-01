Flagrant Soul : Il était une fois… Motown & Stax // 28.12.19

Chaque année, la période des fêtes nous ramène inexorablement vers les classiques qui réchauffent et donnent le sourire. Toujours en bonne place dans nos playlists de Noël : les hits infinis issus de Motown et Stax. Ces 2 labels aux trajectoires si différentes et pourtant parallèles, écrivirent les plus belles notes de la soul music il y a maintenant 60 ans ; pourtant leurs répertoires conservent toute leur puissance aujourd’hui encore.

Soul des villes vs soul des champs, Hitsville vs Soulsville… Notre émission est consacrée à la fabuleuse histoire de ces 2 maisons de disques, entre intuitions géniales et heureux hasards, stars et ouvriers de l’ombre, succès et tragédies, génie créatif et brouilles artistiques.

Côté musique, la playlist est aussi riche qu’un repas de réveillon, avec des apparitions de Stevie Wonder, Otis Redding, Marvin Gaye, Diana Ross & The Supremes, Isaac Hayes, les Jackson 5, Sam & Dave et bien d’autres. De quoi animer votre début d’année dans la joie et avec style !

Comme d’habitude, faites un tour sur notre site pour retrouver le tracklist minuté et la playlist des morceaux de l’émission (disponible sur votre service de streaming favori) : hhttps://flagrantsoul.com/2019/12/30/il-etait-une-fois-motown-stax-flagrant-soul-sur-radio-campus-paris-28-decembre-2019/

Rendez-vous sur notre site www.flagrantsoul.com pour plus d’articles, playlists et mixes thématiques.