Flagrant Soul : Flagrant soulstice 2021 // 26.06.2021

C’est déjà la dernière émission de la saison (tristesse…). Les vacances sont proches mais la team Flagrant Soul ne s’est pas relâchée pour autant. Au programme de ce bouquet final (avant la saison prochaine) :

– des nouveaux sons bien fresh,

– des basketteurs qui rappent,

– les concerts de nos rêves,

– et une Battle Royale conçue pour être la bande-son de votre été, le genre de playlist qu’on lance à l’apéro et qu’on laisse tourner jusqu’à tard.

Comme on avait peur que vous vous ennuyiez en notre absence et qu’on est vraiment sympas, en plus des 20 morceaux de Battle Royale diffusés dans l’émission, vous trouverez sur notre profil Spotify une version de cette playlist augmentée de 25 morceaux supplémentaires : https://open.spotify.com/playlist/6EJIpr0bKF39oUbDzkXqY6?si=41fed545008649da

Bel été et à bientôt à la rentrée !

Retrouve le tracklist minuté de l’émission sur notre site : https://flagrantsoul.com/2021/07/03/flagrant-soulstice-2021-flagrant-soul-sur-radio-campus-paris-26-juin-2021/

Pour lire nos articles, c’est ici : www.flagrantsoul.com

Pour découvrir toutes nos playlists, c’est là : https://open.spotify.com/user/flagrantsoul