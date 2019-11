Flagrant Soul : Du bebop au hip-hop // 02.11.19

Nous sommes en 1983. Sur les écrans de télévision outre-Atlantique, la jeune chaîne musicale MTV diffuse en boucle le clip de « Rockit », du pianiste jazz Herbie Hancock. Sur ce morceau moderniste à tendance electro-funk, un bruit non-identifié interpelle. Sorte de frottement rêche et percussif, ce son inédit n’apparaît pas encore dans la base de données auditive inconsciente des téléspectateurs : il s’agit des scratches de GrandMixer DXT, qui sans le savoir permet au grand public américain de découvrir un élément essentiel de la culture hip-hop. Cette première tentative, qui tient plus du gimmick que de la collaboration, pointe néanmoins des débuts d’affinités mutuelles entre le jazz et le hip-hop. En 2 heures, Flagrant Soul revsite à sa manière les liens qui unissent ces 2 courants musicaux depuis près de 40 ans.

