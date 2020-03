Flagrant Soul : Bienvenue au carnaval // 22.02.2020

Célébration païenne qui contrastait avec les rigueurs du catholicisme, historiquement le carnaval représentait la dernière occasion de réaliser des excès avant les privations de la période du Carême. Initialement réservée aux colons, cette fête s’est peu à peu ouverte à tous et au fil des siècles, chaque peuple d’Amérique se l’est appropriée en y développant ses propres traditions. Ainsi, aux Antilles le roi Vaval est célébré jusqu’à ce qu’il soit brûlé le mercredi des cendres, dans un acte symbolique visant à purger tous les problèmes de l’année écoulée. A Rio, le Sambodrome accueille chaque année les défilés toujours plus spectaculaires de Mangueira, Portela, Salgueiro, Vila Isabel et des autres écoles de samba du Grupo Especial. A La Nouvelle-Orléans, les indiens noirs de Mardi Gras dans leurs costumes chatoyants rappellent les liens historiques entre les esclaves fugitifs et les tribus indiennes qui les aidèrent, tandis que la communauté cajun de la Louisiane rurale perpétue la tradition du Courir du Mardi Gras.

Partout sur le continent américain, la musique occupe une place essentielle dans cette célébration populaire. Pour fêter cette saison carnavalesque, nous sommes allés piocher dans notre discothèque pour recréer un concentré d’ambiance musicale qui vous plongera dans l’atmosphère des carnavals des Amériques. Difficile de faire justice à l’effervescence d’un défilé de rue à la radio, c’est pourquoi nous avons privilégié un mix éclectique de morceaux qui vous distraira dans le confort douillet de votre salon tout en vous évitant les points de côté. Nous sommes notamment restés à distance des frénétiques sambas-enredo qui accompagnent les défilés du sambodrome. Nous avons également privilégié les musiques traditionnelles plutôt que les sonorités synthétiques qui illustrent le carnaval aujourd’hui.

Embarquez avec nous pour un voyage musical de 2 heures sous les latitudes plus clémentes, de La Nouvelle-Orléans à Rio De Janeiro, avec des escales à Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Barranquilla, Recife et Salvador De Bahia. Au programme, cuivres des second lines de New Orleans et du frevo de Recife, cumbia et salsa de Colombie, biguines antillaises, sambas carioca de légendes de la musique brésilienne en l’honneur de leurs écoles de samba de coeur, et bien d’autres surprises encore.

