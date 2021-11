Feu d’ARTifices – Michel Leclerc // 06.11.2021

Feu d’ARTifices #2

Émission du 6 novembre 2021

Ce samedi, c’était le retour de Feu d’ARTifices, la nouvelle émission d’entretiens autour de l’actualité culturelle de Radio Campus Paris !

Pour ce deuxième numéro, nous avons reçu Michel Leclerc, réalisateur et scénariste du Nom des gens, Télé Gaucho ou encore de La lutte des classes. Il est venu nous parler de son premier documentaire : Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, en salle depuis mercredi ! Le film raconte l’histoire d’Yvonne et de Roger Hagnauer. Un couple qui a recueilli dans sa maison des centaines d’enfants pendant la guerre ; dont des enfants juifs qu’ils ont recueillis au nez et à la barbe du régime de Vichy.

Au programme de ce numéro également : une chronique d’André et Jules sur deux labels de Hip-Hop britanniques (High Focus et Blah Records) ! Et ne manquez pas la chronique de Lalia en fin d’émission. Elle nous parle de la réunification tant attendue (ou pas) d’ABBA !

Coordination et présentation : Agathe et Simon / Chroniques : Jules & André et Lalia / Quizz : Agathe / Réalisation : Camille

Photos : © Dulac Distribution