Les émissions des 4e D du collège Paul Langevin (Mitry-Mory)

1# F.R.I.E.N.D.S

L’amitié filles-garçons : fiction ou réalité ? Pour décrypter le sujet, Nolan reçoit Kelyah pour un premier témoignage. Avec Tessa, on continue à s’intéresser au duo amical à travers l’influence des représentations cinématographiques. Inaya et Saahini présentent cette émission et Maxime est à la réalisation.

Références entendues dans l’émission :

Enola Holmes de Harry Bradbeer (2020)

The Kissing Booth de Vince Marcello (2018)

Programmation musicale: A toute à l’heur, Mig

2# Les Fous du Foot

Guewen et son invité Enzo reviennent sur la performance du Maroc lors de la coupe du Monde 2022 tandis qu’Ayanna dévoile la réalité des conditions de travail au Qatar pour l’organisation cet événement mondial. Une émission présentée par Mila et réalisée par Alicia et Alex.

Programmation musicale : Waka Waka, Shakira

Une émission réalisée du 07 au 21 avril 2023 et encadrée par Suzanne Saint-Cast et Mathilde Vinet dans les cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques proposés par Radio Campus Paris.