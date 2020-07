Extérieur Nuit : VEILLEURS DE NUIT avec Frédéric Farrucci // 14.07.2020

On est mardi, pas mercredi, et pourtant Extérieur Nuit est en direct sur les ondes de Radio Campus Paris. En ce 14 juillet, qu’on soit EL PRESIDENTE de la République ou un quidam parmi les NORMAL PEOPLE d’Ile de France, il est de bon goût d’allumer son transistor dès 20h pour m’entendre mélanger les titres des films et séries qu’on chronique cette semaine dans une intro de haute voltige, un numéro d’équilibriste qui rivalise avec les pirouettes aérienne de nos pilotes de chasses. En direct des Grands Voisins, et avec son œil aussi critique que sensible, Extérieur nuit surveille le cinéma comme un vieux garde, ou un gardien de phare, pour que, LA NUIT VENUE ou quand les lumières des salles s’éteignent, Extérieur le Nuit fasse la lumière sur les écrans noirs et brille comme un point de repère pour les cinéphiles et les sérivores.

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Romane, Laurent, Sophie-Catherine, Charly, Léa

Interview de Frédéric Farrucci pour son film LA NUIT VENUE, sortie le 15 juillet 2020