Extérieur Nuit: TOUT, PARTOUT ET ROCK N ROLL // 29.06.2022

Vivre toutes les vies, n’importe où dans le monde et dans le temps, et surtout toutes à la fois, c’est la magie du cinéma ou en tout cas la promesse d’EVERYTHING, EVERYWHERE, ALL AT ONCE, le film ovni qui clôture le Champs-Elysées Film Festival. Félix a fait appel à ses doubles d’univers parallèles pour le couvrir, et c’est à ça qu’on reconnaît la rigueur professionnelle d’une émission de qualité comme Extérieur Nuit. Alors ce soir, Youri, s’affranchît du temps pour revenir sur le devant de la scène : en pantalon cuir et mèche banane, il est ELVIS par Baz Luhrmann. Valentin lui se téléporte pour compresser les distances : il est à Hong-Kong, quelque part dans l’univers de Wong Kar Wai a l’occasion de la ressortie d’AS TEARS GO BY. Pour Laurent c’est direction les étoiles, vers l’infini et au-delà. Depuis tout petit, il se rêve en ranger de l’espace et Pixar-Disney l’a entendu. L’homme qui a inspiré BUZZ L’ÉCLAIR, c’est lui. Solal brouille les distances et parle avec les morts pour tenter de venir à bout du serial killer de BLACKPHONE. Et Rita devient une super héroïne, elle est notre MISS MARVEL.