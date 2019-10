Extérieur Nuit : SOIRÉE ENTRE PSYCHOPOTES // 16.10.2019

Ce soir Extérieur Nuit psychanalyse le cinéma : Les ami-amours de MATTHIAS ET MAXIME, nouveaux doubles de cinéma de XAVIER DOLAN, les motivations des stripteaseseuses revanchardes de QUEENS (de LORENE SCAFARIA), la jeunesse révoltée de PAPICHA (de MOUNIA MEDDOUR), l’ambition démesurée de THE POLITICIAN (créée par RYAN MURPHY, BRAD FALCHUK & IAN BRENNAN), l’abnegation d’une mère qui continue de filmer coûte que coûte POUR SAMA (de WAAD AL-KATEAB et EDWARD WATTS), sa fille, et nous plongerons carrément dans la psyché imagée d’Ada, héroïne d’UNDONE (créée par RAPHAEL BOB-WAKSBERG & KATE PURDY). Pour cela nous serons accompagnés par le docteur JEAN-VICTOR BLANC qui nous parle du nouveau cycle CULTURE POP ET PSYCHIATRIE qui s’ouvre dans les salles MK2. Ce soir Extérieur Nuit allonge le cinéma sur son divan, et ne se risque pas, pour des raisons de sécurité, à psychanalyser ses chroniqueurs !

Ne demandez pas le programme, il est juste au-dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réalisation : Eliott

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Charly, Romane, Laurent, Sophie-Catherine, Félix, Youri, Elisabeth

Web : LJ