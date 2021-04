Extérieur Nuit : PAS DE PAILLETTES DANS NOS VIES // 31.03.2021

Encore une fois, Emmanuel Macron a décidé de faire de la concurrence déloyale à Exterieur Nuit, irréductible gaulois de la culture cinéma qui garde fièrement son créneau en direct, chaque mercredi soir à 20h, sur Radio campus paris. Chacune des interventions de notre président ressemble à un bad trip, comme celui dans lequel sont projetés les humoristes Eric André et Lil Rel Howery dans une comédie déjantée. Chacune de ses annonces nous rappelle qu’on vit désormais dans un film d’horreur bien plus terrifiant que The Nightingale. Et nous projette dans des dilemmes moraux complexes. On redoute déjà le moment où on nous demandera de « trancher » nos chances de survie entre option 1) je veux manger ton pancréas et option 2) non merci, je te veux moi non plus. On traduit : sauve qui peut. Armie Hammer attend ce moment avec impatience. En attendant, à 20h le mercredi on nous rappelle bien trop souvent que cette épidémie sans fin est carrément craignos. Alors si à la place vous voulez des bonnes ondes, rendez-vous sur celles de Radio campus paris.