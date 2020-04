Extérieur Nuit : PARLEMENT – avec Xavier Lacaille // 15.04.2020

Ce mercredi encore, et en attendant que les cinémas réouvrent, le bureau d’Extérieur Nuit envoie ses agents de légende dans le monde de la VOD. Léa et Sophie Cat se sont infiltrés dans les coulisses du PARLEMENT européen tandis que Romane évolue sous couverture dans le quartier juif d’UNORTHODOX. Pendant que Youri revisite l’Histoire avec l’uchronie de THE PLOT AGAINST AMERICA, Félix et Charly voyagent dans futur de TALES FROM THE LOOP. Moins aventurier mais toujours dans les bons bails, Laurent en profite pour régresser en compagnie d’autres seniors. Il est de retour à la fac de COMMUNITY, les drogues affluent et il se prend déjà pour le Pape. Dans notre bocal virtuel, nous recevons Xavier Lacaille, acteur principal de la série PARLEMENT créée par Noé Debré et diffusée sur France TV.



Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Romane, Félix, Léa, Youri, Sophie-Catherine, Charly, Laurent