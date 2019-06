Extérieur Nuit : OH D’JARMUSCH, Y A PAS MOYEN // 15.05.2019

– CANNES 2019 PART 1 !

Cette semaine dans le bocal d’Extérieur Nuit, nous faisions un premier point sur le Festival de Cannes et son film d’ouverture « THE DEAD DON’T DIE » de JIM JARMUSCH. Mais nous faisions aussi un tour dans les salles obscures parisiennes pour vous parler des sorties de la semaine : « POKEMON, DETECTIVE PIKACHU » de ROB LETTERMAN, « SÉDUIS MOI SI TU PEUX » de JONATHAN LEVINE, « LES CREVETTES PAILLETÉES » de MAXIME GOVARE et CÉDRIC LE GALLO. Côté série, notre coeur balançait grave pour la saison 2 de « KILLING EVE » de PHEOBE WALLER-BRIDGE, et bien évidemment notre point SPOILER de fin d’émission sur l’épisode 5 de Game of Thrones !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Félix, Charly, Romane, Elisabeth, Sophie, Morgane, Léa

Web : LJ