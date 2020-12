Extérieur Nuit : MAUVAISE RÉPONSE // 25.11.2020

Ce soir, showrunner Denis Kelly, créateur d’UTOPIA, est de retour avec la minisérie THE THIRD DAY tandis que sa série culte est adaptée outre-Atlantique. Il sera beaucoup question de ces deux cousins ce soir, puisqu’on parle deux autres séries britanniques : les séries DETECTORISTS et QUIZ, et qu’on fait grand écart côté US, du film pour enfants JINGLE JANGLE à l’humoriste pour adultes ERIC ANDRE. Pendant ce temps, Ron Howard signe UNE ODE AMÉRICAINE et chez nous on adapte plus ou moins lointainement Thelma et Louise. En VF et en 2020 elles s’appellent CHEYENNE ET LOLA.



Présenatation : Elisabeth

Chroniqueurs : Léa, Laurent, Romane, Alban, Félix, Rita, Youri