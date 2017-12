Extérieur Nuit : ou la mauvaise éducation //22.11.2017

Etre acteur c‘est un peu être une coquille vide!

Côté films, on est plutôt comme ALMODOVAR qu’ANNE FONTAINE quand il s’agit de LA BELLE EDUCATION, on veut bien aller au MUSEE DES MERVEILLES de TODD HAYNES mais surement pas avec MARYLINE de GUILLAUME GALLIENNE et encore moins avec MADAME d’AMANDA STERHS. Une BATTLE OF THE SEXES perdue d’avance (JONATHAN DAYTON et VALERIE FARIS)

Ce n’est clairement pas là qu’il faut aller chercher le BRIO d’YVAN ATTAL.

On a peur de répondre au CALL de TIMOTHEE HOCHET, parce qu’on a peur du noir, et des sous-titres. La vraie claque de la semaine c’est MR ROBOT de SAM ESMAIL et PEAKY BLINDERS de STEVEN KNIGHT