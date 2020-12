Extérieur Nuit : MANK ET MULAN SANS MUSHU // 09.12.2020

Ce soir, Extérieur Nuit vous donne rendez-vous dans un octogone. MANK, le nouveau film de David Fincher consacré à Herman Mankiewicz, le scénariste du culte Citizen Kane, divise nos chroniqueurs en deux camps prêts à en découdre. Mais ils ne sont pas les seuls remontés à bloc ce soir : MULAN, la plus guerrière des « princesses » Disney, signe son grand retour en live-action, 22 ans après le dessin animé qui a bercé notre enfance.

Non loin d’elle, à Taïwan, la jeune héroïne de la série DETENTION affronte les phénomènes surnaturels qui bouleversent sa vie et celle de son lycée. Et, de l’autre côté du pacifique, Jessica Chastain incarne AVA, une tireuse d’élite forcée de lutter pour sa propre survie.

Si la castagne au féminin semble la thématique toute trouvée de notre émission, on ne peut pas faire l’impasse sur les combats intérieurs : Celui, tragi-comique, d’Aline – professeure qui tente de se reconstruire après une dépression nerveuse dans la bien nommée THIS WAY UP et celui, plus tragique que comique, de Rue, alias Zendaya, toujours en prises avec ses démons dans l’épisode spécial Noël de la pépite HBO EUPHORIA. On sort les gants, et on range son sourire, Extérieur Nuit c’est parti !

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Romane, Félix, Rita, Charly, Sophie-Catherine, Alban, Juliette, Laurent, Youri