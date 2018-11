Extérieur Nuit : MANGE TES MORTS HALLOWEEN // 31.10.2018

Cette semaine nous vous parlions de EN LIBERTÉ de PIERRE SALVADORI, mais également du dernier film de PAOLO SORRENTINO, SILVIO ET LES AUTRES. Nous avons fait une pause musicalement cinématographique avec BOHEMIAN RHAPSODY de BRIAN SINGER, puis avec un film espagnol qui a enchanté le plateau QUIEN TE CANTARA de CARLOS VERMUT ! Enfin nous avons plongé dans notre thématique spéciale Halloween, avec justement la sortie du nouvel HALLOWEEN de DAVID GORDON GREEN ! On a fait un retour vers le passé en revenant rapidement sur FOG de JOHN CARPENTER (Halloween oblige !), mais surtout retour sur deux nouvelles versions de nos séries d’enfance préférées : CHARMED et SABRINA version 2018 bien sûr ! Enfin on a décrypté la dernière saison de DAREDEVIL de DREW GODDARD, ainsi que la dernière petite pépite Amazon : THE ROMANOFFS de MATTHEW WEINER. Enfin, Halloween oblige, la chronique humoristique clôturant l’émission vous proposait une critique de… MOHAMED DUBOIS de ERNESTO ONA… Mystère Mystère…

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Présentation : Elisabeth

Realisation : Jacques

Chroniqueurs : Laurent, Léa, Youri, Morgane, Romane, Félix, Charly, Sophie

Pastille Humour : Léa

Web : LJ