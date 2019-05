Extérieur Nuit : LOKIIIII, C’EST FINIIIIII // 01.05.2019

(Entre nous, Vous trouvez pas qu’il a pris des biceps MAGIMEL ?!)

Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. Oui je cite Beckett en intro parce que ce soir le programme ne parle que de ça, la fin.

Les AVENGERS clôturent la saga avec END GAME (d’ANTHONY et JOE RUSSO), GAME OF THRONES dit au revoir au grand hiver, ANDRÉ TÉCHINÉ fait ses ADIEUX (À LA NUIT) et GUILLAUME CANET au cinéma en général : peut être que nous aussi NOUS FINIRONS ENSEMBLE ce soir, mais je crois qu’avant il faut qu’on vous parle de quelques sujets très sérieux : de propagande chinoise (WOLF WARRIOR 2 de WU JING), de caricatures Hitchcockienne (DUELLES d’OLIVIER MASSET-DEPASSE) et de cinéastes qui confondent cinéma et publicité (GLORIA BELL de SEBASTIEN LELIO).

Extérieur Nuit c’est parti !

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Félix, Charly, Romane, Elisabeth, Sophie, Morgane, Léa

Web : LJ