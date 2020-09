Extérieur Nuit : LA LUMIÈRE FUT // 23.09.2020

Les vacances sont terminées, l’été est derrière nous, et tandis que les jours et les feuilles tombent, Extérieur Nuit fait sa rentrée sur les ondes de Radio Campus Paris. Une bonne nouvelle n’allant jamais seule, l’équipe accueille au micro de nouvelles recrues et balaie large : de Gaspar Noé avec LUX AETERNA à Pablo Larrain et son EMA…nuel Mouret, réalisateur des CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT. Un programme aussi ENORME que le nouveau film de Sophie Letourneur, qui nous fera voyager des Etats-Unis à la France en passant par le Chili, des coups de cœur aux coups de gueule, sans oublier la froide indifférence. On parlera aussi bien de comédies avec ANTOINETTE DANS LES CEVENNES et de films d’horreur avec ANTEBELLUM, et on vous laisse décider lequel des deux fait rire, lequel des deux fait peur.

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Romane, Félix, Juliette, Laurent, Léa, Charly, Sophie-Catherine, Alban

Réalisation : Colin