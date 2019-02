Extérieur Nuit : LA MÉLODIE DES HORREURS // 30.01.2019

Cette semaine dans Extérieur Nuit on a fait chanter LA MULE de CLINT EASTWOOD !

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER (de BARRY JENKINS) on l’aurait fait chanter aussi c’est sûr ! Parce que SORRY TO BOTHER YOU (de Boots Riley) comme on dit dans le métier, mais que ça soit avec ULYSSE et MONA (de SEBASTIEN BETBEDER), les ALIEN (CRYSTAL PALACE d’ARIELLE DOMBASLE), voir même ERIC CLAPTON (LIFE IN 12 BARS de LILI ZANUCK), on a pas peur de faire du bruit ! Finalement Extérieur Nuit c’est un peu comme un orchestre, comme le PHILARMONIA (de MARINE GACEM)… Oui, AU DELÀ DES APPARENCES (de STÉPHANE KAMINKA), serions nous plus une émission de musique que de Cinéma ? A.C.S. (de Scott Alexander et Larry Karaszewski) : ce qui veut dire affaire à suivre…

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Morgane, Félix, Charly, Sophie, Romane, Léa

Web : LJ